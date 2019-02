Condividi | Red 15:22 Nell’ambito dei controlli disposti dal Comando provinciale di Sassari nel settore della tutela dell’ambiente, i finanzieri della Tenenza di Palau hanno concluso un intervento a contrasto degli illeciti in materia ambientale. Sequestrata un´area di quasi 3mila metri quadrati Arzachena: sequestrata discarica abusiva



ARZACHENA - Nell’ambito dei controlli disposti dal Comando provinciale di Sassari nel settore della tutela dell’ambiente, i finanzieri della Tenenza di Palau hanno concluso un intervento a contrasto degli illeciti in materia ambientale. In particolare, nel corso di uno specifico monitoraggio avviato in relazione a possibili illeciti ambientali, i militari hanno individuato un terreno ad Arzachena, di proprietà di un privato, sul quale era presente un ingente quantitativo di materiali edili di risulta, macchinari in disuso e rifiuti di varia natura, alcuni dei quali di tipo speciale.



Il sopralluogo eseguito ha confermato il reato ipotizzato e la totale assenza di autorizzazioni per l’attività di raccolta e stoccaggio di rifiuti. All’interno del fondo sono stati rinvenuti materiali ed attrezzature edili di ogni genere, oltre a bombole di gas, pneumatici, sanitari in ceramica e ponteggi metallici. Oltre all’inquinamento da rifiuti di varia natura, è stata rilevata la presenza di due manufatti in lamiera con basamento in cemento ed un fabbricato in muratura la cui costruzione non risulta autorizzata.



