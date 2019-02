Condividi | M.P. 14:40 I cittadini dovranno inoltrare, nel caso in cui non lo avessero fatto in occasione di precedenti elezioni europee, apposita domanda al sindaco del Comune di residenza Voto elezioni europee: info al Comune di Porto Torres



PORTO TORRES - L'ufficio elettorale del Comune di Porto Torres comunica che, per le elezioni europee del 26 maggio 2019, anche i cittadini degli altri paesi dell'Unione Europea potranno votare in Italia per i membri del parlamento europeo spettanti all'Italia. Dovranno inoltrare, nel caso in cui non lo avessero fatto in occasione di precedenti elezioni europee, apposita domanda al sindaco del Comune di residenza.



La domanda dovrà essere presentata all'ufficio elettorale comunale o spedita mediante raccomandata, debitamente firmata e corredata dalla copia del documento d'identità dell'interessato/a, entro il 25 febbraio 2019. In caso di accoglimento della domanda, gli interessati riceveranno la tessera elettorale con l'indicazione del seggio dove potranno recarsi a votare. La domanda riguarda solo le elezioni europee e non altre competizioni elettorali.



Per ulteriori informazioni si può contattare l'ufficio elettorale ai seguenti recapiti: telefono 079/5008032, e-mail all'indirizzo elettorale@comune.porto-torres.ss.it o pec all'indirizzo demografici@pec.comune.porto-torres.ss.it. Il modello e l'informativa potranno invece essere reperiti consultando la sezione "Avvisi e scadenze" nel sito web del Comune di Porto Torres.