Elezioni: Stefano Parisi ad Alghero



ALGHERO – Continuano gli appuntamenti elettorali in vista delle Elezioni regionali di domenica 24 febbraio. Nel fine settimana, il segretario nazionale di Energie per L’Italia Stefano Parisi sarà in Sardegna per un tour elettorale ed incontro con elettori e candidati, accompagnato dal coordinatore regionale Tore Piana.



Domani, sabato 16 febbraio, Parisi sarà ad Alghero (alle 11, al Bar Costanzo, in Via Giovanni XXIII), a Porto Torres (alle 12.30, al Bar Scoglio lungo) ed a Sassari (alle 17.30, all'Hotel Leonardo Da Vinci). Domenica 17, invece, sarà a Marrubiu (alle 10, visita allo stabilimento caseario), a Fluminimaggiore (alle 11.45, al Centro culturale, in Via Asquer) ed a Cagliari (alle 17, nella sede elettorale dell'Epi, in Via Sonnino 50).



