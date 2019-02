Condividi | Red 19:26 Anche per la prossima settimana, la presidenza dell´Università per le tre età ha organizzato un doppio appuntamento. Martedì pomeriggio, spazio all´arte di Manlio Masu. Giovedì, Laura Viglietto parlerà della società di massa Ute: arte e filosofia ad Alghero



ALGHERO - Anche per la prossima settimana, la presidenza dell'Università per le tre età di Alghero ha organizzato un doppio appuntamento. Martedì 19 febbraio, l'artista Manlio Masu, storico dell'arte, pittore e scultore, terrà una conferenza intitolata “Caravaggio: uno dei più importanti pittori della storia dell'Arte italiana. Uno sguardo al suo metodo di lavoro e alla sua tecnica pittorica”.



Giovedì 21, la docente di Storia e filosofia Laura Viglietto illustrerà "La società di massa: nascita ed evoluzione". Entrambi gli incontri sono previsti alle 16.30, nel Salone dell'ex Seminario, in Via Sassari 179.