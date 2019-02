Condividi | Red 22:11 I Carabinieri della Stazione di Villagrande Strisaili, impegnati in un servizio di contrasto del fenomeno della guida in stato di ebrezza ed alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno fermato un giovane alla guida della propria auto. Dopo un controllo, è risultato in possesso di sostanza stupefacente Marijuana nell´auto: segnalato 20enne



VILLAGRANDE STRISAILI - Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Lanusei, nell’ambito del piano di vigilanza sulla sicurezza stradale disposti dal Comando provinciale di Nuoro. I militari della Stazione di Villagrande Strisaili, impegnati in un servizio di contrasto del fenomeno della guida in stato di ebrezza ed alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno fermato un 20enne del posto che, alla guida della propria auto, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente di tipo marijuana.



