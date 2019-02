Condividi | Red 23:39 Il Banco di Sardegna Sassari mette a segno l’impresa al Mandela Forum di Firenze: risale dal -21 e batte la Reyer Venezia 89-88. Domani, è già tempo di semifinale Dinamo show: la magia di Cooley vale la semifinale



SASSARI - Debutto vincente per coach Gianmarco Pozzecco ed il Banco di Sardegna Dinamo Sassari, che sul parquet del Mandela Forum di Firenze piazza il colpaccio e stacca il biglietto per la quinta semifinale in Coppa Italia della sua storia. Dopo un avvio di grande energia della Reyer Venezia, condotta dalle prestazioni balistiche dei suoi esterni, il Banco tocca il -21 nella terza frazione. Ad accendere la rimonta sassarese al 26' è Pierre, che trascina i suoi compagni a piazzare un parziale di 21-3 a cavallo tra il terzo e l'ultimo quarto. La sfida diventa punto a punto: nel time-out chiamato dal Poz con 6” sul cronometro, è la giocata disegnata per Cooley a decidere la sfida con la vittoria della Dinamo. Sul parquet toscano, esplode la gioia dei sassaresi, che si prendono l’abbraccio e l’applauso dei tifosi arrivati dall’Isola per sostenerli.



Pozzecco manda in campo Smith, Carter, Pierre, Thomas e Cooley, Venezia risponde con Hayes, Bramos, Tonut, Mazzola e Watt. Tonut apre la sfida, i primi punti dei sassaresi sono di Cooley: primo allungo dei lagunari con la coppia Tonut-Watt. La Dinamo si riporta in parità con Smith ed il gioco da tre punti di Cooley. Daye punisce il Banco dalla lunga distanza, Pierre e Thomas si uniscono alla causa. Stone chiude la prima frazione 29-20. Nella seconda frazione, Polonara prova a suonare la carica dall’arco, ma gli orogranata scappano via grazie alle incredibili percentuali dalla lunga distanza (12/18 al 20’). I sassaresi pagano una difesa troppo morbida ed incespicano in attacco, toccando il -17. Smith e Carter provano ad accorciare le distanze, ma Venezia è in gas. Alla seconda sirena il tabellone dice 57-41.



Al rientro dall'intervallo lungo, gli orogranata continuano la loro cavalcata scrivendo il massimo vantaggio di +21. Ad accendere la rimonta sassarese è Pierre, che apre un break da 14-3: Polonara e Thomas si mettono al servizio della causa, il canadese firma 8punti negli ultimi 4’ di gioco. La Dinamo si riporta sotto la doppia cifra, al 30’ è 75-66. In avvio di ultimo quarto, il Banco continua la sua corsa ed allunga il break con altri 5punti di Pierre. I liberi di Thomas riportano la Dinamo ad un solo possesso di distanza e chiudono un break di avvio di 7-0. Botta e risposta dall’arco tra Bramos e Spissu, la tripla di Thomas sigla il sorpasso biancoblu. Con 6’30” da giocare, inizia una nuova partita (78-79). Canestro di Watt, Thomas risponde a cronometro fermo. La Reyer mette la testa avanti con De Nicolao e Watt, +5 con 100” da giocare. Smith monetizza dalla lunetta il fallo di De Nicolao. Persa di Venezia quando inizia l’ultimo giro di cronometro, non trema Smith a cronometro fermo ed è -1 quando a 19”. Giro in lunetta per Haynes che fa 1/2 ed è 88-86. Stone manda Pierre in lunetta ed il canadese scrive il -1 con 5”. L’ultima azione è uno spot per il basket: rimessa sassarese, semigancio di Cooley ed è vittoria Dinamo.



REYER VENEZIA-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 88-89:

REYER VENEZIA: Haynes 11, Stone 5, Bramos 14, Tonut 20, Daye 9, De Nicolao 3, Washington 4, Mazzola 6, Biligha, Giuri, Cerella, Watt 16. Coach Walter De Raffaele.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 3, Smith 15, McGee 2, Carter 4, Devecchi, Magro, Pierre 24, Gentile 2, Thomas 14, Polonara 15, Diop, Cooley 13. Coach Gianmarco Pozzecco

