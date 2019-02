Condividi | Red 13:11 Sabato 23 febbraio, a Lo Teatrì di Ignazio Chessa, lo spazio culturale di Via Manzoni, si terrà uno spettacolo adatto a grandi e piccini: “La leggenda del gigante addormentato” Ad Alghero il gigante addormentato



ALGHERO - Sabato 23 febbraio, a Lo Teatrì di Ignazio Chessa, lo spazio culturale di Via Manzoni, ad Alghero, si terrà uno spettacolo adatto a grandi e piccini “La leggenda del gigante addormentato”. E' uno spettacolo in cui la voce che racconta e le mani che disegnano si fondono in un unico personaggio narrante.



La storia, raccontata dalla bravissima Eleonora Cattogno e dalle mani creative di Sara Pilloni, narra di un piccolo nano, Aliuk, che ha fretta di diventare un gigante, ma come contraccambio alla realizzazione del suo desiderio, perderà il cuore. Questo gli farà credere di aver perso la sua felicità ma non sarà cosi.



