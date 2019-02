Condividi | Red 22:08 La compagine algherese ha superato per 10-4 l´Arzachena nel match valido per il girone B del campionato regionale di serie C2. Al PalaCorbia, sono andati in rete Becca (tripletta), Cossu e Melone (doppiette), Arru, Palomba e Trentadue Calcio a 5: Futsal, voto 10



ALGHERO - La Futsal Alghero vince la prima partita in casa del girone di ritorno e si insedia al secondo posto in classifica del girone B del campionato regionale di serie C2. 10-4 il risultato per gli algheresi sull'Arzachena.



Primo tempo praticamente perfetto per gli algheresi, con Becca che rompe il ghiaccio dopo appena 2'. La Futsal arrotonda il risultato con Arru, ancora Becca e Trentadue. Gli ospiti accorciano su tiro libero prima dell’intervallo. Si va al riposo sul 4-1.



Nella ripresa, la squadra di mister Cossu sale fino al 7-1, grazie alla doppietta di Melone ed alla rete di Becca, ma per alcune disattenzioni subisce altri due gol, che lasciano in gara gli smeraldini. Doppietta anche per Cossu, in mezzo il quarto gol dei galluresi, poi Palomba su calcio di rigore chiude sul 10-4.



FUTSAL ALGHERO-ARZACHENA 10-4:

FUTSAL ALGHERO: Iacomino, Palomba, Virdis, Trentadue, Todde, Arru, Cossi, Sarritzu, Melone, Becca, Idili, Rey Gada Velasquez. Coach Fabio Cossu.

