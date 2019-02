Condividi | Red 0:30 Al Mandela forum di Firenze, il Banco di Sardegna Sassari cede 86-87 contro l´Happy casa New basket Brindisi nel match valido per la PosteMobile Final Eight di Coppa Italia Final Eight: stop in semifinale per la Dinamo



SASSARI - Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari saluta la PosteMobile Final Eight di Coppa Italia a testa alta, cedendo 86-87 contro l'Happy casa New basket Brindisi. I sassaresi cedono all’offensiva pugliese nel primo tempo, toccando il -16 al 22'. In una gara simile alla sfida dei quarti di finale il Banco risale la china nell’ultimo quarto riportandosi a contatto proprio nell’ultimo giro di cronometro, spinta dal trio Smith-Carter-Pierre. Con 10” da giocare ed un possesso di distanza la persa della Happy Casa consegna il pallone alla Dinamo: McGee infila un tiro da due. nel finale concitato ai biancoblu resta il tempo per l’ultima preghiera di Smith, che però non trova il fondo della retina. Il Banco saluta a testa alta la competizione consegnando a Brindisi il biglietto della finale.



Coach Pozzecco manda in campo Smith, Carter, Pierre, Thomas e Cooley, Brindisi risponde con Banks, Brown, Gaffney, Moraschini e Chappell. Le due squadre aprono la sfida bombardando dall’arco: rompe il ghiaccio Chappell, risponde Carter. Moraschini e Brown trovano il primo allungo pugliese, Carter e Polonara tengono il Banco a contatto e Pierre firma il sorpasso. Sfida apertissima: Banks e Moraschini da una parte, Smith e Pierre dall’altra. Anche Cooley si iscrive a referto, mentre Brown costruisce un mini break per Brindisi: Thomas accorcia ed il canestro di Chappell chiude la prima frazione 28-32. In avvio di secondo quarto, i sassaresi si riportano ad un possesso di distanza prima con Polonara e poi con McGee in lunetta. Brindisi trova un break di 9-0 con Brown e Chappell e sigla il vantaggio in doppia cifra. Smith dai 6,75 blocca l’emorragia, anche Pierre si unisce alla causa ed alla seconda sirena il tabellone dice 46-54.



Il terzo quarto si apre con un parziale dell’Happy Casa, che sigla un 4-12 e scrive il +16. Pierre e Cooley sbloccano i sassaresi ed accorciano le distanze. Brindisi resta in controllo condotta da Banks, Carter accorcia e riporta i suoi sotto la doppia cifra. La tripla di Moraschini chiude la terza frazione 60-74. Il Banco trova un break Thomas, Carter in lunetta e Smith e si riporta a -10. La bomba di Smith dice -7, ama le due infrazioni fischiate in poco più di un minuto a Thomas costringono il giocatore originario di Oklahoma alla panchina. Moraschini riporta il vantaggio pugliese in doppia cifra a cronometro fermo. Prodezza di Pierre, tripla di Carter ed è -7. Sul parquet succede di tutto: fallo di Carter e tecnico per proteste alla panchina isolana e subito dopo a Pierre. Moraschini monetizza con due liberi su quattro, reazione sassarese con Carter che appoggia al vetro. Smith infila la bomba da lontanissimo, risponde il suo ex compagno di squadra Chappell. Quando restano 100” sul cronometro Cooley firma la doppia doppia con il libero dell'80-87. Carter fa 1/2 a cronometro fermo con 45” da giocare, stesso copione per Polonara. Brindisi perde palla, ma la Dinamo spreca il possesso. Quinta infrazione di Pierre, ma Chappell non monetizza dalla lunetta. L’ex Cantù spende il fallo su Carter che non trema ed infila i liberi che riportano la Dinamo ad un solo possesso di distanza con 10” da giocare. Il finale è al cardiopalma: persa dei pugliesi, canestro di McGee del -1. Al Banco l’ultima palla per provare a vincere: la preghiera di Smith scheggia il ferro, la correzione di Cooley arriva fuori tempo massimo. Brindisi stacca il biglietto per la finale, la Dinamo di Pozzecco esce a testa altissima sfiorando l’impresa.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-HAPPY CASA NEW BASKET BRINDISI 86-87:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu, Smith 16, McGee 8, Carter 18, Devecchi, Magro, Pierre 16, Gentile, Thomas 7, Polonara 8, Diop, Cooley 13. Coach Gianmarco Pozzecco.

HAPPY CASA NEW BASKET BRINDISI: Banks 15, Brown 20, Rush 5, Gaffney 9, Zanelli, Orlandino, Moraschini 18, Walker 2, Cazzolato, Wojciechowski, Chappell 18, Taddeo. Coach Francesco Vitucci.

