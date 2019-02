Condividi | Red 10:09 La magia del nouveau cirque con “Comix–la fantasia al potere”, di Emiliano Pellisari, da domani nell’Isola per la Stagione di Danza 2018-2019 firmata Cedac. Dopo il debutto al Teatro del Carmine di Tempio Pausania, lo spettacolo approderà a San Gavino Monreale e Carbonia, poi Sinnai, Alghero e Santa Teresa di Gallura Teatro: Comix arriva ad Alghero



ALGHERO - Sbarca nell’Isola, sotto le insegne del Cedac, “Comix–la fantasia al potere”, creazione originale di Emiliano Pellisari per NoGravity dance company, in scena domani, martedì 19 febbraio, al Teatro del Carmine di Tempio Pausania, mercoledì 20 al Teatro Comunale di San Gavino Monreale, giovedì 21 al Teatro Centrale di Carbonia, venerdì 22 al Teatro Civico di Sinnai (in collaborazione con L’Effimero meraviglioso), sabato 23 al Teatro Civico di Alghero e domenica 24 al Teatro Comunale Nelson Mandela di Santa Teresa di Gallura, per la Stagione di Danza 2018-2019, nell’ambito del Circuito multidisciplinare dello spettacolo in Sardegna. Tutti gli spettacoli sono in programma alle 21, tramme a Carbonia (20.45).



Sotto i riflettori cinque danzatori-acrobati per un’opera immaginifica in cui si intrecciano coreografie ed arte grafica, fra teatro, musica e magia: tra il fascino delle illustrazioni e dei fumetti, con rimandi alla pittura (da René Magritte e Marc Chagall a Keith Haring) ed insoliti accostamenti, dalla Pantera Rosa di Isadore “Friz” Freleng alla Linea di Osvaldo Cavandoli. Comix sposa gesto atletico e poesia in un gioco illusionistico «fra corpi scomposti, scheletri danzanti, fondali marini», uno spettacolo di nouveau cirque in cui sperimentare l’emozione del volo e l’avventura di un’immersione per nuotare insieme ai pesci, sull’onda della fantasia.



Una pièce visionaria con la cifra di Pellisari, artista poliedrico, scrittore ed autore teatrale, organizzatore, regista, sceneggiatore cinematografico, scenografo e costumista, coreografo sui generis, che firma ideazione e regia di una partitura evocativa ed onirica sulle note di Camille Saint-Saëns, Erik Satie, Nikolaj Rimskij-Korsakov e le variazioni in jazz di Django Reinhardt, George Gershwin e Scott Joplin. Comix è un'opera multimediale, con le coreografie di Mariana Porceddu ed i costumi di Kersten Springfeld e Noemi Wolsdorf accanto alla grafica video di Bato: un raffinato e coinvolgente "divertissement" che mescola generi e linguaggi differenti, dalle arti della scena alle arti visive, per ammaliare e sorprendere il pubblico e condurlo in un universo fantastico, dove tutto diventa possibile.