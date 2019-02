Condividi | Red 9:11 I ragazzi di Cabras vincono contro Team Sassari e si consolidano in classifica. Ultimo appello per la Lab: prova della verità per la squadra di Giglio Uisp: vince Gabetti in chiave play-off



ALGHERO - La Gabetti A supera con il punteggio di 72-63 la Team Sassari nel big match della settimana appena conclusa nel torneo Open Uisp di pallacanestro maschile, guadagnando due preziosi punti per consolidare la propria classifica in vista dei Play-off. La squadra di coach Cabras, che ha dovuto faticare non poco prima di prendere il largo nell’ultimo quarto, riesce così a vendicare la sconfitta subita all’andata contro la compagine sassarese. A guidare la corazzata di patron Salteri nella partita di giovedì, D’Appello con 18punti, seguito da Zanza con 15 e da Soddu con 10. Tre, invece, in punti per De Rosa, all’esordio con i rossi.



Questa sera (lunedì), torna in campo la Gabetti Lab, che nella palestra ex Geometri di Sassari dovrà vedersela contro la Kill Beer, squadra che ha battezzato l’esordio assoluto della squadra di coach Giglio nel campionato, vincendo con un largo scarto al PalaManchia. Si tratta probabilmente dell’ultima occasione per la giovane formazione algherese di rimanere agganciata al treno Play-off.



Di sicuro, ci si attende una prova ben diversa rispetto a quella vista nell’ultima uscita contro Impiccababbu. Invece, la prima squadra sarà di nuovo di scena mercoledì 20, alle 20.30, sul campo di Santa Maria la Palma. I rossi se la dovranno vedere con l’Accademia Olmedo, avversario di esperienza, che ha spesso creato grattacapi ai catalani.



(Foto di Luca Antonio Piga photography) Commenti ALGHERO - La Gabetti A supera con il punteggio di 72-63 la Team Sassari nel big match della settimana appena conclusa nel torneo Open Uisp di pallacanestro maschile, guadagnando due preziosi punti per consolidare la propria classifica in vista dei Play-off. La squadra di coach Cabras, che ha dovuto faticare non poco prima di prendere il largo nell’ultimo quarto, riesce così a vendicare la sconfitta subita all’andata contro la compagine sassarese. A guidare la corazzata di patron Salteri nella partita di giovedì, D’Appello con 18punti, seguito da Zanza con 15 e da Soddu con 10. Tre, invece, in punti per De Rosa, all’esordio con i rossi.Questa sera (lunedì), torna in campo la Gabetti Lab, che nella palestra ex Geometri di Sassari dovrà vedersela contro la Kill Beer, squadra che ha battezzato l’esordio assoluto della squadra di coach Giglio nel campionato, vincendo con un largo scarto al PalaManchia. Si tratta probabilmente dell’ultima occasione per la giovane formazione algherese di rimanere agganciata al treno Play-off.Di sicuro, ci si attende una prova ben diversa rispetto a quella vista nell’ultima uscita contro Impiccababbu. Invece, la prima squadra sarà di nuovo di scena mercoledì 20, alle 20.30, sul campo di Santa Maria la Palma. I rossi se la dovranno vedere con l’Accademia Olmedo, avversario di esperienza, che ha spesso creato grattacapi ai catalani.(Foto di Luca Antonio Piga photography)