Una serata per Faber a San Vero Milis

SAN VERO MILIS - Giovedì 21 febbraio, alle 19, nell'Aula Consiliare del Comune di San Vero Milis, in Vico San Michele 13, è in programma un appuntamento dedicato al poeta-cantautore genovese Fabrizio De Andrè, organizzato in collaborazione con la Scuola civica di musica “Nino Dispenza”. L'evento è composto di due momenti: la presentazione del libro di Giovanni Gelsomino “De Andrè e l'isola paradiso” e, a seguire, “La Poesia in musica di Fabrizio de Andrè”, le più belle canzoni del poeta genovese interpretate dalla voce di Aurelio Serra, con Daniele Puddu alla tastiera ed ai cori.



