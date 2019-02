Condividi | S.O. 18:00 Si parlerà di No tax area e riqualificazione urbana martedì 19 febbraio alle 15,00, presso il mercato pubblico della Pietraia, oggetto di un importante progetto di rigenerazione urbana Il futuro della Pietraia: incontro pubblico



ALGHERO - Si parlerà del futuro del quartiere, martedì 19 febbraio alle 15,00, presso il mercato pubblico della Pietraia, oggetto di un importante progetto di riqualificazione complessiva. Promosso dall'Amministrazione comunale con il Centro Commerciale Naturale, parteciperanno all'incontro aperto alla cittadinanza il sindaco Mario Bruno e l'assessora allo Sviluppo economico Ornella Piras, il comitato di quartiere e la referente del dipartimento di Architettura che ha redatto il progetto. No tax area e riqualificazione urbana gli argomenti su cui poter ricevere informazioni e rivolgere eventuali domande.