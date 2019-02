Condividi | Red 20:04 A Monti, medaglia d´oro nel combattimento e d´argento nelle forme per il cadetto Antonio Contu; argento nel combattimento per Maira Barabesi; buona prestazione per Marta Sotgiu nella numerosa categoria Juniores Karate: Martial Gym Alghero sul podio



ALGHERO - 270 gli atleti che da tutta la Sardegna, dai bambini ai veterani fino a sessant'anni, hanno partecipato a Monti ad una bella gara di karate ottimamente organizzata e gestita. Tra i partecipanti, anche la Martial Gym Alghero del presidente Cecilia Gobbino, con un gruppo di atleti che hanno raggiunto ottimi risultati.



Tra questi, spiccano la medaglia d'oro nel combattimento e d'argento nelle forme del cadetto Antonio Contu, e la medaglia d'argento nel combattimento di Maira Barabesi. Buona prestazione, ma senza arrivare in zona medaglie, per Marta Sotgiu, impegnata nella numerosa categoria Juniores.



Il prossimo appuntamento per il sodalizio algherese sarà una stage gratuito di difesa personale aperto a tutti organizzato per sabato 2 marzo nella palestra di Via Vittorio Emanuele 113.



Nella foto la giovanissima Maira Barabesi Commenti ALGHERO - 270 gli atleti che da tutta la Sardegna, dai bambini ai veterani fino a sessant'anni, hanno partecipato a Monti ad una bella gara di karate ottimamente organizzata e gestita. Tra i partecipanti, anche la Martial Gym Alghero del presidente Cecilia Gobbino, con un gruppo di atleti che hanno raggiunto ottimi risultati.Tra questi, spiccano la medaglia d'oro nel combattimento e d'argento nelle forme del cadetto Antonio Contu, e la medaglia d'argento nel combattimento di Maira Barabesi. Buona prestazione, ma senza arrivare in zona medaglie, per Marta Sotgiu, impegnata nella numerosa categoria Juniores.Il prossimo appuntamento per il sodalizio algherese sarà una stage gratuito di difesa personale aperto a tutti organizzato per sabato 2 marzo nella palestra di Via Vittorio Emanuele 113.Nella foto la giovanissima Maira Barabesi