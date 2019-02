Condividi | Red 19:02 Archeologia e cultura, la Riviera del corallo investe nella promozione del territorio. Da venerdì 22 a domenica 24 febbraio, in Toscana il salone dell´archeologia e del turismo culturale TourismA: c'è Alghero al salone di Firenze



ALGHERO - Alghero promuove cultura, investe nel patrimonio archeologico tra i più importanti e di grande interesse. La città di Alghero sarà presente a “Firenze TourismA”, il salone del turismo culturale più importante in Europa dedicato all’archeologia ed alla promozione nei mercati internazionali. Il Comune e la Fondazione Alghero presenteranno all’evento, in programma da venerdì 22 a domenica 24 febbraio, al Palazzo dei congressi di Firenze, la ricchezza del territorio: i risultati degli scavi in corso nel complesso nuragico di Palmavera, uno dei siti più importanti e significativi che la civiltà nuragica abbia edificato nell’Isola.



E poi, il percorso espositivo del Museo archeologico della città, che conserva le più antiche testimonianze della presenza dell’uomo, dal periodo proto-storico, all’epoca nuragica, al periodo fenicio e romano. Ed ancora, la mostra “Nuragici” aperta fino ad aprile, una ricca ed articolata proposta di ricostruzioni in scala di alcuni dei monumenti più importanti dell’architettura civile e sacra nuragica (torri nuragiche, fonti sacre, tombe dei giganti, ecc.), con la presentazione di straordinari reperti archeologici del periodo.



«Un pacchetto di forte interesse – spiega l'assessore comunale alla Cultura Gabriella Esposito - che mette Alghero al centro della proposta complessiva dell’evento che avrà la Sardegna ospite principale. Firenze TourismA raduna esperti e giornalisti da tutta Europa per una tre giorni di altissimo livello. Un’occasione valida per proporre un’offerta culturale in grado di integrare il lavoro svolto da questa Amministrazione per la destagionalizzazione dell’offerta turistica». L’organizzazione della partecipazione sarda al salone, sotto il patrocinio della Regione autonoma della Sardegna, dell’Università degli studi di Sassari e della Soprintendenza archeologica, e curata dal Carlo Delfino editore, che proporrà al Firenze TurismA il catalogo del museo archeologico della città.



