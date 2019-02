Condividi | Red 20:09 Terapia intensiva, procedure per gli anestesisti; al via i lavori nel blocco operatorio. Incontro oggi a Porta Terra del sindaco di Alghero e dell´assessore comunale ai Servizi sociali e Sanità Angela Cavazzuti con il nuovo responsabile del presidio ospedaliero Antonio Cossu Bruno incontra il nuovo responsabile del presidio ospedaliero



ALGHERO - In via di espletamento finalmente le procedure per l’assunzione degli anestesisti da destinare alla terapia sub intensiva. A fine primavera, le risorse umane necessarie saranno inquadrate nella dotazione organica per l’attivazione del servizio.



Lunedì 25 febbraio, inizieranno i lavori di riqualificazione del blocco operatorio dell’Ospedale Civile. Inoltre, sono in corso le operazioni di trasferimento nei nuovi e rinnovati locali del laboratorio analisi. Ne ha riferito oggi (martedì), a Porta Terra, il nuovo responsabile del presidio ospedaliero di Alghero Antonio Cossu, nell’incontro con il sindaco Mario Bruno e l’assessore comunale ai Servizi sociali e Sanità Angela Cavazzutti.



Dunque, si accorciano le tappe nel percorso per il raggiungimento di quei livelli di qualità, competenza e professionalità indispensabili per innalzare gli standard di erogazione nelle prestazioni. Un percorso sollecitato con forza dal primo cittadino algherese, che per la prossima settimana ha programmato un sopralluogo ai lavori di riqualificazione delle sale operatorie.



