Condividi | Red 8:08 È stato inaugurato ieri, il nuovo Infopoint della Regione autonoma della Sardegna nell´aeroporto “Mario Mameli” di Cagliari, un punto multimediale di accoglienza ed informazione turistica che sarà operativo tutti i giorni, dalle 9 alle 21, nell´area Arrivi Sogaer, infopoint regionale in aeroporto



CAGLIARI - È stato inaugurato ieri (martedì), il nuovo Infopoint della Regione autonoma della Sardegna nell'aeroporto “Mario Mameli” di Cagliari, un punto multimediale di accoglienza ed informazione turistica che sarà operativo tutti i giorni, dalle 9 alle 21, nell'area Arrivi. L'Infopoint occupa ora uno spazio di circa 67metri quadri suddiviso in tre aree principali: banco informazioni, area espositiva ed area multimediale dotata di quattro videowall informativi ed un monitor interattivo. Grazie ad un team multilingue di operatori specializzati ed all'avvincente allestimento multimediale ed interattivo curato dall'architetto Olindo Merone, il nuovo Infopoint si propone come porta di accesso digitale al territorio.



I visitatori possono ricevere suggerimenti ed informazioni, ma anche visualizzare contenuti audiovisivi, richiedere brochure e materiale illustrativo sull'offerta turistica e culturale di tutta la Sardegna. Inoltre, rivolgendosi agli operatori sarà possibile ottenere informazioni sugli orari di treni, autobus, navi ed aerei e scoprire la Sardegna meno conosciuta attraverso una vasta gamma di itinerari. Il servizio, nato dalla collaborazione tra la Sogaer e l'Assessorato regionale del Turismo, rappresenta un ulteriore passo avanti per potenziare una strategia di comunicazione e promozione territoriale rivolta sia ai visitatori in arrivo per la prima volta nel principale aeroporto sardo, sia a quanti conoscono già l'Isola e desiderano avere informazioni e spunti per vivere esperienze sempre diverse e affascinanti in terra sarda. «Si tratta di un ufficio innovativo, che unisce accoglienza, ospitalità e valorizzazione dei nostri punti di forza principali, soprattutto l’artigianato», ha dichiarato l’assessore regionale del Turismo Barbara Argiolas”.



«Qui, il marchio Isola diventa parte integrante della nostra offerta di destinazione e di territorio sempre più interconnesso, che dialoga e mette a disposizione dei viaggiatori in arrivo a Cagliari gli attrattori principali quali quelli paesaggistici, naturalistici, archeologici, enogastronomici e turismo attivo. Ora, l’aeroporto ha ben due spazi Isola, uno agli arrivi e l’altro agli imbarchi e l’Infopoint inaugurato oggi assume il ruolo di vera e propria vetrina delle eccellenze regionali e dell’accoglienza», ha proseguito Argiolas. «L'inaugurazione del nuovo Infopoint conferma che il compito della società di gestione aeroportuale non è solo quello di garantire l'operatività dell'infrastruttura, bensì anche quello di far conoscere la nostra splendida Isola ai passeggeri, in stretta sinergia con le Istituzioni e il territorio - ha commentato Alberto Scanu, amministratore delegato Sogaer - Sono certo che il nuovo servizio, reso possibile dalla nostra collaborazione con la Regione autonoma della Sardegna, potrà migliorare ulteriormente l'esperienza di viaggio dei passeggeri e dei turisti che verranno accolti dalla tradizionale ospitalità sarda sin dal loro arrivo all'Aeroporto di Cagliari».



