Il Fermi di Alghero alle Olimpiadi di filosofia

ALGHERO - Anche quest’anno, l’Iis “E.Fermi” di Alghero partecipa alle Olimpiadi di filosofia, concorso di eccellenza bandito dal Miur. I docenti di storia e filosofia Laura Viglietto, Gianni Bernardini, Jessica Cetera e Maria Francesca Cuccu, i docenti di lingua francese Victoria Vacca e Daniela Marcomini e la docente di lingua inglese Sonia Modica, hanno costituito la Commissione che ha preparato e selezionato i sessantasette partecipanti al concorso, alunni dei quattro corsi liceali dell’Istituto, Scientifico, Scienze umane, Classico e Linguistico.



Nella produzione di un elaborato filosofico su un tema fra i quattro proposti,sono stati selezionati, per la sezione in lingua italiana Alessia Di Tucci (classe V L Liceo Linguistico) e Federico Contu (V A Liceo Scientifico) e per la sezione lingua straniera Adriana Vendramin (IV H Liceo Linguistico, lingua inglese) e Francesco Carboni (IV H Liceo Linguistico, lingua francese). Gli alunni vincitori della prova di Istituto parteciperanno alla selezione regionale che si terrà a Cagliari entro domenica 31 marzo.