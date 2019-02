Condividi | Red 15:07 Scade venerdì 22 marzo il termine per la consegna degli elaborati per partecipare alla sesta edizione del concorso dedicato al ricordo del giovane poeta algherese Luca Scognamillo Aperte le iscrizioni al Concorso letterario Scognamillo



ALGHERO - Scade venerdì 22 marzo il termine per la consegna degli elaborati per partecipare alla sesta edizione del concorso dedicato al ricordo del giovane poeta algherese Luca Scognamillo. Il bando del concorso è stato inviato a tutte le scuole superiori del Comune di Alghero ed è consultabile sul sito internet Liceo Alghero.



Il concorso nasce per volontà dei genitori di Luca, in collaborazione con il Liceo Classico Linguistico “G.Manno”, scuola in cui il ragazzo ha studiato maturando il proprio percorso poetico e dove ha affinato un sensibile talento letterario incoraggiato e sostenuto dai suoi insegnanti. I premi per i giovani studenti sono istituiti dai genitori del giovane, con lo scopo di promuovere, valorizzare e diffondere l’impegno e la passione per la scrittura. Con l’intento di coinvolgere in maniera sempre più diffusa gli studenti ed offrire loro la possibilità di partecipare con un’ulteriore modalità espressiva, è stata inserita, dallo scorso anno, una sezione dedicata al “Racconto breve”.



Molti gli studenti delle scuole cittadine che, incoraggiati dai loro insegnanti, si sono avvicinati, qualcuno anche per la prima volta, all’esperienza poetica e hanno preso parte alle precedenti edizioni del concorso. I genitori di Luca, gli insegnanti del Liceo Manno, i membri della commissione ed il dirigente scolastico Antonio Uda, «auspicano una sempre più numerosa partecipazione da parte degli studenti e si augurano che, oltre a portare avanti il messaggio di Luca, i giovani sviluppino l’interesse verso la scrittura “come strumento di conoscenza di se stessi e del mondo”».



