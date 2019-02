Condividi | Red 23:14 Con l’approvazione del Piano industriale, la Società diventa operativa e sarà compito dell’amministratore procedere nella predisposizione tempestiva di tutti gli atti necessari per consentire l’immediato avvio nel rispetto degli obiettivi prefissati dalla Giunta regionale Opere e infrastrutture: approvato il Piano industriale



CAGLIARI - Opere e infrastrutture di Sardegna Srl, la società in house della Regione autonoma della Sardegna prevista dall’articolo 7 della Legge regionale n.8 del 2018, e nata per accelerare la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza strategica, è operativa da ieri (martedì). Infatti, la Giunta regionale ha approvato il Piano industriale della società, elaborato sulla base dell’elenco degli interventi strategici già individuati con una precedente delibera, che ha definito la convenzione quadro fra la Società e la Regione.



Il Piano industriale tiene conto che la progettazione degli interventi verrà affidata a professionisti esterni attraverso appalti di servizi ingegneria ed architettura, per valorizzare al massimo il contributo specialistico delle libere professioni, e da atto della capacità della Società di perseguire gli equilibri economici e finanziari nel triennio di sperimentazione. Infatti, i ricavi stimati compensano i costi ed il capitale sociale non viene intaccato.



Con l'approvazione del Piano industriale, la Società diventa operativa e sarà compito dell'amministratore procedere nella predisposizione tempestiva di tutti gli atti necessari per consentire l'immediato avvio nel rispetto degli obiettivi prefissati dalla Giunta regionale.