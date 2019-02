video Condividi | P.P. 19:10 «E' l'ora che anche il Governo si assuma le proprie responsabilità ed investa risorse per gli anziani e le famiglie, affiancando e sostenendo concretamente gli enti virtuosi come ha dimostrato di esserlo quello di Alghero». Anziani algheresi al centro di un teatrino poco gradevole. Il Ministro della Famiglia, accompagnato da alcuni candidati della Lega con Michele Pais in testa, programma una visita a sorpresa all´ostello di Fertilia, si presenza il sindaco di Alghero con la fascia tricolore. Alcune immagini Tensione all´Ostello col Ministro

Arriva il Sindaco col tricolore



ALGHERO - «Sindaco mi scusi ho deciso solo all'ultimo minuto dove andare». Sono le parole del Ministro Fontana, un po spaesato, all'arrivo del sindaco di Alghero. «E' un modo di governare il Paese lontano anni luce dalle reali esigenze delle comunità, un modo di governare prepotente e sgarbato». Così Mario Bruno, che ha comunque accompagnato il Ministro della famiglia della Lega, Lorenzo Fontana, impegnato in quello che ha definito «uno squallido teatrino propagandistico dove lo hanno dirottato i candidati locali».



«L'ho fatto perché siamo persone che credono nelle istituzioni e che sanno distinguere la campagna elettorale dai momenti istituzionali. E perché è giunta l'ora che anche il Governo si assuma le proprie responsabilità ed investa, al pari del Comune e della Regione, negli anziani e nella famiglia, affiancando e sostenendo concretamente gli enti virtuosi come ha dimostrato di esserlo quello di Alghero» ha ammesso Mario Bruno. «E’ il secondo ministro che viene ad Alghero in due giorni, che fa visita in strutture comunali e non si degna neanche di mandare una mail, fare una telefonata al Sindaco, avvertire i gestori. Non è con la propaganda che si governa un Paese» è la dura reprimenda del primo cittadino algherese, dopo che, non più tardo di ieri, aveva avuto uno screzio a distanza con Matteo Salvini sulla caserma dei Vigili del fuoco [



«Oggi, solo perché in campagna elettorale, è toccato al Ministro della Famiglia Fontana in visita all’Ostello di Fertilia, dove grazie alla sensibilità dell'Amministrazione, alle professionalità impiegate ed alle ingenti risorse comunali, risiedono gli ospiti del Centro Anziani. Ristrutturazioni, lavori, adeguamenti e interventi realizzati con la sola forza e le sole risorse locali, dopo il cedimento strutturale di parte della copertura del vecchio centro di Calabona. Ho risposto allo sgarbo istituzionale presentandomi in fascia tricolore, come atto di educazione civica nei confronti di forze di governo che dimostrano di non avere alcun rispetto per le istituzioni» ha concluso Mario Bruno. ALGHERO - «Sindaco mi scusi ho deciso solo all'ultimo minuto dove andare». Sono le parole del Ministro Fontana, un po spaesato, all'arrivo del sindaco di Alghero. «E' un modo di governare il Paese lontano anni luce dalle reali esigenze delle comunità, un modo di governare prepotente e sgarbato». Così Mario Bruno, che ha comunque accompagnato il Ministro della famiglia della Lega, Lorenzo Fontana, impegnato in quello che ha definito «uno squallido teatrino propagandistico dove lo hanno dirottato i candidati locali».«L'ho fatto perché siamo persone che credono nelle istituzioni e che sanno distinguere la campagna elettorale dai momenti istituzionali. E perché è giunta l'ora che anche il Governo si assuma le proprie responsabilità ed investa, al pari del Comune e della Regione, negli anziani e nella famiglia, affiancando e sostenendo concretamente gli enti virtuosi come ha dimostrato di esserlo quello di Alghero» ha ammesso Mario Bruno. «E’ il secondo ministro che viene ad Alghero in due giorni, che fa visita in strutture comunali e non si degna neanche di mandare una mail, fare una telefonata al Sindaco, avvertire i gestori. Non è con la propaganda che si governa un Paese» è la dura reprimenda del primo cittadino algherese, dopo che, non più tardo di ieri, aveva avuto uno screzio a distanza con Matteo Salvini sulla caserma dei Vigili del fuoco [ GUARDA ].«Oggi, solo perché in campagna elettorale, è toccato al Ministro della Famiglia Fontana in visita all’Ostello di Fertilia, dove grazie alla sensibilità dell'Amministrazione, alle professionalità impiegate ed alle ingenti risorse comunali, risiedono gli ospiti del Centro Anziani. Ristrutturazioni, lavori, adeguamenti e interventi realizzati con la sola forza e le sole risorse locali, dopo il cedimento strutturale di parte della copertura del vecchio centro di Calabona. Ho risposto allo sgarbo istituzionale presentandomi in fascia tricolore, come atto di educazione civica nei confronti di forze di governo che dimostrano di non avere alcun rispetto per le istituzioni» ha concluso Mario Bruno. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv