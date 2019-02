Condividi | Red 18:08 Sarà il vicepremier a chiudere la campagna elettorale del Movimento 5 stelle per le Elezioni regionali in Sardegna. Appuntamento venerdì 22 febbraio, alle 19.30, nelle sale del THotel Chiusura campagna elettorale: Di Maio a Cagliari



CAGLIARI - Sarà il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio a chiudere, venerdì 22 febbraio, a Cagliari, la campagna elettorale per le elezioni regionali di domenica 24. Il vicepremier incontrerà i cittadini a partire dalle 19.30, nelle sale del THotel, in Via dei Giudicati.



Con lui ci sarà anche il candidato alla presidenza della Regione Francesco Desogus e diversi parlamentari isolani del Movimento. «Chiuderemo la campagna con Luigi Di Maio, che mai ci ha fatto mancare il suo sostegno in queste settimane di campagna elettorale», spiega Desogus.



«Insieme a lui, hanno avuto un ruolo importante anche diversi ministri che hanno avuto modo di conoscere da vicino la nostra realtà, affrontando temi importanti come quelli della sanità, della cultura, dei trasporti e dello sviluppo. Con Di Maio esporremo i punti salienti del programma che stiamo proponendo ai sardi. Un programma improntato al vero cambiamento e che restituirà alla Sardegna un futuro di speranza», conclude il candidato presidente.



