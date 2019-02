Condividi | Red 22:24 Domani sera, l’aula Lessing del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell´Università degli studi di Sassari, in Via Roma 151, ospiterà l’evento “Per un welfare responsabile” Per un welfare responsabile: il benessere in Sardegna



SASSARI – Domani, giovedì 21 febbraio, alle 18, l’aula Lessing del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell'Università degli studi di Sassari, in Via Roma 151, ospiterà l’evento “Per un welfare responsabile”. L'incontro è organizzato dal Laboratorio Foist per le politiche sociali e i processi formativi dell’Uniss, in collaborazione con lo “Spe-Sociologia per la persona”.



Al centro del convegno, la presentazione della rivista “Autonomie locali e servizi sociali”, serie 03/2017. Parteciperanno Teresa Consoli (Università di Catania), Alberto Merler (Fondatore Laboratorio Foist, Università di Sassari), Mauro Palumbo (Università di Genova), Remo Siza (Università di Sassari) e Paolo Zurla (Università di Bologna, direttore della rivista).



Dopo i saluti di Aldo Maria Morace, direttore del Dipartimento Dumas, Andrea Vargiu del laboratorio Foist introdurrà e coordinerà i lavori. L'evento è patrocinato dall'Ordine degli assistenti sociali della Regione Sardegna. Sarà possibile chiedere i crediti formativi Croas per il corso di laurea in Servizio sociale.