Proseguono le azioni al contrasto dello spaccio e della diffusione di sostanze stupefacenti. Sequestrati 10grammi di hashish, 10,3grammi di marijuana e 0,43grammi di cocaina. Nove le persone segnalate alla Prefettura Droga nel Cagliaritano: interviene la Finanza



CAGLIARI - Durante le quotidiane attività di controllo economico del territorio, con particolare indirizzo al contrasto allo spaccio ed alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari, con l'impiego delle unità cinofile, hanno effettuato diversi interventi nel capoluogo e nella provincia. A Cagliari, durante diversi controlli in Piazza Bonaria ed in Viale Europa, i Baschi verdi hanno complessivamente effettuato il sequestro di 10,3grammi di marijuana nei confronti di cinque giovani, di età compresa tra i diciannove ed i venticinque anni.



Sempre a Cagliari, durante l’effettuazione di posti di controllo in Via del Fangario, i finanzieri hanno trovato un 40enne ed un 18enne in possesso, rispettivamente, di 0,43grammi di cocaina e 4,6grammi di hashish. A Pula, in Via Lamarmora, le Fiamme gialle hanno trovato due 21enni in possesso di 1,80 e 3,6grammi di hashish.



Tutte le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro ed i nove assuntori sono stati segnalati alla locale Prefettura. Dall'inizio dell'anno, sono quarantadue le persone segnalate alla Prefettura, sei quelle denunciati all'Autorità giudiziaria,mentre sono tre gli arrestati.