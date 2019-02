video Condividi | A.S. 19:25 Il Ministro promette: ritorno ad Alghero

«Nessuno sgarbo, pronto a collaborare»



«Cercheremo di capire quali sono le problematiche e cercheremo di risolverle insieme. Gli anziani rappresentano le vostre tradizioni e la vostra storia. Nelle prossime settimane sarà ancora qui ad Alghero». Parole del Ministro della famiglia Fontana, impegnato oggi in una visita elettorale all´ostello di Fertilia. E sullo sgarbo istituzionale si scusa: non volevo assolutamente creare nessun incidente diplomatico col sindaco, sono pronto a lavorare insieme. L´intervista sul Quotidiano di Alghero «Cercheremo di capire quali sono le problematiche e cercheremo di risolverle insieme. Gli anziani rappresentano le vostre tradizioni e la vostra storia. Nelle prossime settimane sarà ancora qui ad Alghero». Parole del Ministro della famiglia Fontana, impegnato oggi in una visita elettorale all´ostello di Fertilia. E sullo sgarbo istituzionale si scusa: non volevo assolutamente creare nessun incidente diplomatico col sindaco, sono pronto a lavorare insieme. L´intervista sul • Guarda e condividi il video su Alguer.tv