Condividi | S.O. 10:31 Doppio volo, il mercoledì e la domenica, tra l´aeroporto Costa Smeralda e Nantes in Francia. Sarà operativo dal 26 giugno 2019 al 1 settembre. Soddisfatto l´Amministratore Delegato di Geasar, Silvio Pippobello easyJet annuncia l´Olbia-Nantes



OLBIA - easyJet continua ad arricchire la propria offerta dalla Sardegna, e annuncia dall’aeroporto della Costa Smeralda il nuovo volo verso Nantes, operativo dal 26 giugno 2019. Due le opzioni di viaggio alla settimana, il mercoledì e la domenica.



Con il volo verso Nantes i passeggeri in partenza dall’aeroporto di Olbia avranno così a disposizione più scelta per i propri viaggi verso la Francia. Viceversa l’apertura di questa rotta consentirà anche ai passeggeri francesi di scegliere la Costa Smeralda come meta delle proprie vacanze per la prossima estate.



«Quella con easyJet - ha dichiarato Silvio Pippobello, Amministratore Delegato di Geasar S.p.A. - è una partnership ultra consolidata nel tempo che ogni anno si arricchisce di nuovi elementi, segno questo di un reciproco apprezzamento. Il nuovo collegamento con Nantes integra la nostra rosa di collegamenti con la Francia, mercato che sta assumendo sempre più importanza per l’Aeroporto di Olbia e per la destinazione».



«Con i nuovi collegamenti che abbiamo annunciato oggi intendiamo confermare la centralità dell’Italia nella strategia di sviluppo della compagnia. La nuova rotta da Olbia a Nantes consolida il percorso di crescita di easyJet in Sardegna e in particolare dalla Costa Smeralda, un territorio con una domanda di mobilità in grande fermento e volumi di turismo sempre in crescita» sottolinea Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet in Italia. Commenti OLBIA - easyJet continua ad arricchire la propria offerta dalla Sardegna, e annuncia dall’aeroporto della Costa Smeralda il nuovo volo verso Nantes, operativo dal 26 giugno 2019. Due le opzioni di viaggio alla settimana, il mercoledì e la domenica.Con il volo verso Nantes i passeggeri in partenza dall’aeroporto di Olbia avranno così a disposizione più scelta per i propri viaggi verso la Francia. Viceversa l’apertura di questa rotta consentirà anche ai passeggeri francesi di scegliere la Costa Smeralda come meta delle proprie vacanze per la prossima estate.«Quella con easyJet - ha dichiarato Silvio Pippobello, Amministratore Delegato di Geasar S.p.A. - è una partnership ultra consolidata nel tempo che ogni anno si arricchisce di nuovi elementi, segno questo di un reciproco apprezzamento. Il nuovo collegamento con Nantes integra la nostra rosa di collegamenti con la Francia, mercato che sta assumendo sempre più importanza per l’Aeroporto di Olbia e per la destinazione».«Con i nuovi collegamenti che abbiamo annunciato oggi intendiamo confermare la centralità dell’Italia nella strategia di sviluppo della compagnia. La nuova rotta da Olbia a Nantes consolida il percorso di crescita di easyJet in Sardegna e in particolare dalla Costa Smeralda, un territorio con una domanda di mobilità in grande fermento e volumi di turismo sempre in crescita» sottolinea Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet in Italia.