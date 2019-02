Condividi | M.P. 11:34 Il Centro per l’Impiego di Sassari ha pubblicato gli elenchi provvisori degli ammessi, degli esclusi e dei punteggi assegnati per l’assunzione a tempo determinato di diverse figure attraverso il progetto Lavoras Porto Torres, Lavoras: pubblicati gli elenchi dal Csl



PORTO TORRES - Il Centro per l’Impiego di Sassari ha pubblicato gli elenchi provvisori degli ammessi, degli esclusi e dei punteggi assegnati relativi all’avviamento a selezione, richiesto dal Comune di Porto Torres, per l’assunzione a tempo determinato di diverse figure attraverso il progetto Lavoras.



È prevista l'assunzione in tutto di 33 persone, sia operai che impiegati di concetto. Gli elenchi sono consultabili sul sito web del Comune, sezione Avvisi e Scadenze, o direttamente sul portale Sardegna Lavoro.