Sabato, i volontari del Coordinamento provinciale dell´associazione di trapiantati Prometeo Aitf Odv incontreranno studenti, docenti ed altro personale del Liceo "Costantino" di Alghero per sensibilizzarli sulla donazione ed il trapianto di organi Donazione organi: se ne parla all´Artistico



ALGHERO - Proseguono gli incontri di sensibilizzazione sulla donazione e sul trapianto di organi organizzati dal Coordinamento provinciale della Prometeo Aitf Odv nelle scuole di Alghero. Sabato 23 febbraio, i volontari dell’associazione di trapiantati incontreranno studenti, docenti e personale non docente del Liceo artistico “Costantino”.



L’incontro avrà inizio intorno alle 9.30, con la proiezione di un filmato a tema, cui seguiranno gli interventi di operatori sanitari dell’ospedale “Santissima Annunziata” di Sassari che, anche in risposta a quesiti del pubblico, chiariranno come avviene la donazione di organi, quali sono le malattie che possono rendere necessario un trapianto e com’è possibile prevenirle. Invece, a raccontare attraverso la propria esperienza diretta, la vita prima e dopo il trapianto saranno alcuni volontari della Prometeo.



