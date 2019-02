Condividi | M.P. 19:26 Visita del sottosegretario al Lavoro a Porto Torres. «E’ necessario dragare al più presto lo scalo portuale di Porto Torres per far ripartire il lavoro e le attività commerciali» Durigon a Porto Torres: visita del sottosegretario al Lavoro



PORTO TORRES - Visita del sottosegretario al Lavoro a Porto Torres. «E’ necessario dragare al più presto lo scalo portuale di Porto Torres per far ripartire il lavoro e le attività commerciali. Ad oggi, a funzionare c’è solo il porto destinato alla Tirrenia per trasporto passeggeri». Così il il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon a margine della visita di questa mattina allo scalo portuale di Porto Torres.



Si è presentato questa mattina insieme a tutti i dirigenti della Lega e al candidato Nenne Scano per visitare l’area che avrebbe grandi potenzialità ma che, «a causa della mancata manutenzione del sito, sta perdendo quasi tutto il suo appeal economico-commerciale. Una situazione insostenibile che ha provocato danni economici e sociali: molti stabilimenti infatti sono stati dismessi perché è ferma la bonifica del sito e a risentirne non sono state solo le attività portuali ma tutta l’area», ha aggiunto Durigon.



D’accordo con il viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi, «abbiamo convenuto che è necessario il dragaggio del porto in tempi brevi - ha proseguito - per consentire alle navi merci di poter entrare nel porto e far ripartire così tutte le tutte le attività legate, compresi i numerosi stabilimenti chiusi». PORTO TORRES - Visita del sottosegretario al Lavoro a Porto Torres. «E’ necessario dragare al più presto lo scalo portuale di Porto Torres per far ripartire il lavoro e le attività commerciali. Ad oggi, a funzionare c’è solo il porto destinato alla Tirrenia per trasporto passeggeri». Così il il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon a margine della visita di questa mattina allo scalo portuale di Porto Torres.Si è presentato questa mattina insieme a tutti i dirigenti della Lega e al candidato Nenne Scano per visitare l’area che avrebbe grandi potenzialità ma che, «a causa della mancata manutenzione del sito, sta perdendo quasi tutto il suo appeal economico-commerciale. Una situazione insostenibile che ha provocato danni economici e sociali: molti stabilimenti infatti sono stati dismessi perché è ferma la bonifica del sito e a risentirne non sono state solo le attività portuali ma tutta l’area», ha aggiunto Durigon.D’accordo con il viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi, «abbiamo convenuto che è necessario il dragaggio del porto in tempi brevi - ha proseguito - per consentire alle navi merci di poter entrare nel porto e far ripartire così tutte le tutte le attività legate, compresi i numerosi stabilimenti chiusi».