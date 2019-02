Coalizione autonomista di Centrodestra unica speranza di ripresa

video 19/2/2019 «Non bastano 4 aerei per volare». Salvini tra la gente di Alghero Il tour elettorale del leader leghista è arrivato in Riviera del corallo. Al mercato civico, il ministro degli Interni ha parlato di Elezioni regionali, di trasporti, sanità, turismo, lavoro ed immigrazione. Fiducioso per quanto riguarda il caso Diciotti, si è detto non felice dell´arresto dei genitori di Matteo Renzi