Dopo l´incontro di oggi, i pastori hanno annunciato che domenica, in occasione delle Elezioni regionali, faranno qualche iniziativa, non meglio spiegata. A questo punto, torna d´attualità il "blocco dei seggi", già paventato nelle ultime settimane Tavolo latte: non c´è l´accordo

Domenica, rischio blocco dei seggi



CAGLIARI – Non c'è ancora un accordo sul prezzo del latte. La decisione degli industriali del settore di non sedersi al tavolo di filiera convocato a Roma dal ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio, facendosi rappresentare da Assolatte, ha teso ulteriormente una situazione che da giorni sta interessando la Sardegna. I pastori, tra il deluso e l'arrabbiato, hanno annunciato che domenica 24 febbraio, in occasione delle Elezioni regionali, faranno qualche iniziativa, non meglio spiegata. A questo punto, torna d'attualità il “blocco dei seggi”, già paventato nelle ultime settimane.



I pastori auspicano comunque un incontro, possibilmente già nella giornata di domani, venerdì 22, dal prefetto di Sassari Giuseppe Marini, nominato oggi dal ministro Matteo Salvini commissario della filiera del latte ovino, per discutere la griglia per il prezzo del latte. «Avviso che se qualche imprenditore vuole speculare sulla pelle dei pastori sardi avrò buona memoria», ha minacciato lo stesso Salvini. Intanto, Centinaio ha annunciato che si sta lavorando all'allestimento di un Decreto legge per i circa 50milioni di euro a disposizione e per l'istituzione del Registro telematico.



La Regione autonoma della Sardegna, presente con il presidente Francesco Pigliaru e con l'assessore regionale dell'Agricoltura Pierluigi Caria, ha comunicato di aver adottato la delibera sugli strumenti finanziari da utilizzare per consolidare la filiera dell'Ovicaprino e ha annunciato la disponibilità a stanziate immediatamente un milione di euro per sostenere i progetti di internazionalizzazione, in collaborazione con Ice. La delibera verrà presentata nella riunione di Giunta di domani.



