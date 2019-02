Condividi | Red 12:12 Prosegue l’attività di valorizzazione degli immobili costieri di proprietà regionale. Ieri, sono stati pubblicati altri due bandi per l’affidamento in concessione di alcuni beni, tutti situati nell’Arcipelago di La Maddalena Orizzonte fari: ecco due nuovi bandi



LA MADDALENA - Prosegue l’attività di valorizzazione degli immobili costieri di proprietà regionale. Ieri (giovedì), sono stati pubblicati altri due bandi per l’affidamento in concessione di alcuni beni, tutti situati nell’Arcipelago di La Maddalena: un bando riguarda il vecchio faro di Razzoli e l’ex stazione di vedetta di Marginetto, mentre il secondo riguarda il faro di Punta Filetto nell’isola di Santa Maria. Le proposte saranno selezionate sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e dovranno guardare al recupero dei beni interessati attraverso interventi altamente qualificati, nel rispetto dei principi di tutela e conservazione previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio ed in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e comunale.



Con questa iniziativa, la Regione autonoma della Sardegna intende promuovere un nuovo sistema di ricettività, anche per la promozione di una rete regionale dedicata ad una forma di turismo sostenibile e legata alla cultura del mare e dell’ambiente mediterraneo. Il modello di recupero proposto punta alla tutela, alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio costiero, nel rispetto delle caratteristiche di pregio storico-artistico e paesaggistico degli immobili. Gli edifici oggetto dei due bandi potranno accogliere nuove attività turistiche e ricettive che affianchino ai tradizionali servizi alberghieri ed extra-alberghieri un’ampia offerta di servizi socio-culturali, ricreativi e di scoperta del territorio, delle risorse e dei prodotti locali, garantendo comunque anche modalità di fruibilità pubblica degli stessi immobili.



