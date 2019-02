Condividi | Red 15:28 Si è tenuto ieri, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, un primo tavolo tecnico sulla continuità territoriale sarda, con Air Italy, il Mise, la Regione autonoma della Sardegna e l’Enac Air Italy: Ministero avvia l´istruttoria



OLBIA - Si è tenuto ieri (giovedì), al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, un primo tavolo tecnico sulla continuità territoriale sarda, con Air Italy, il Mise, la Regione autonoma della Sardegna e l’Enac. Al termine di questo incontro preliminare, il Ministero ha avviato un’istruttoria a 360gradi per vagliare tutte le possibili soluzioni per salvaguardare l’importante servizio offerto da Air Italy per la mobilità sarda, a dare garanzie ai lavoratori della compagnia aerea ed a venire incontro alla positiva volontà espressa dai vertici di continuare il proprio impegno sull’Isola. Al termine di questa istruttoria, che verrà portata avanti in tempi brevissimi, le parti si aggiorneranno la prossima settimana. Commenti OLBIA - Si è tenuto ieri (giovedì), al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, un primo tavolo tecnico sulla continuità territoriale sarda, con Air Italy, il Mise, la Regione autonoma della Sardegna e l’Enac. Al termine di questo incontro preliminare, il Ministero ha avviato un’istruttoria a 360gradi per vagliare tutte le possibili soluzioni per salvaguardare l’importante servizio offerto da Air Italy per la mobilità sarda, a dare garanzie ai lavoratori della compagnia aerea ed a venire incontro alla positiva volontà espressa dai vertici di continuare il proprio impegno sull’Isola. Al termine di questa istruttoria, che verrà portata avanti in tempi brevissimi, le parti si aggiorneranno la prossima settimana.