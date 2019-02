Condividi | Red 7:26 Lo ha deciso la Giunta, approvando una delibera con cui intende rafforzare il ruolo degli Enti locali nell’attività di indirizzo e controllo del Gestore unico ed assicurare la loro cooperazione per il raggiungimento di fini unitari nel sistema idrico integrato Abbanoa: la Regione riduce le sue azioni



CAGLIARI - La Regione autonoma della Sardegna riduce la sua presenza in Abbanoa al 20percento. Lo ha deciso la Giunta, approvando una delibera con cui intende rafforzare il ruolo degli Enti locali nell’attività di indirizzo e controllo del Gestore unico ed assicurare la loro cooperazione per il raggiungimento di fini unitari nel sistema idrico integrato. L'azione dell'Esecutivo risponde pertanto alle finalità della legge regionale n.4 del 2015 che ha stabilito che entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, ovvero il 12 febbraio 2020, la Regione debba cedere una quota delle proprie azioni in Abbanoa ai Comuni della Sardegna.



La stessa legge, come di recente modificata con Legge regionale 25/2017, riserva alla Regione una quota di partecipazione nella misura del 20percento del capitale sociale. In considerazione di questo obiettivo, la Giunta ha autorizzato la dismissione immediata delle azioni in capo alla Regione e deciso di adottare, per le per le predette dismissioni, le modalità conseguenti all'applicazione dei criteri di cui all'articolo 6 della Legge regionale 4/2015, previa acquisizione della Conferenza permanente Regione-Enti locali.



