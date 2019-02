Condividi | Red 20:28 C´è tempo fino alle 12 di mercoledì 6 marzo per partecipare al bando per studio Erasmus Plus 2019/2020 dell´Università degli studi di Sassari. Disponibilità di oltre 2,5milioni di euro Studiare all´estero: borse Uniss ancora più ricche



SASSARI - C'è tempo fino alle 12 di mercoledì 6 marzo per partecipare al bando per studio Erasmus Plus 2019/2020 dell'Università degli studi di Sassari. Quest'anno, l'offerta dell'Ateneo per studiare all'estero è ancora più ricca, grazie alla disponibilità di oltre 2,5milioni di euro, che contribuiranno a rendere le borse di studio ancora più sostanziose, con un aumento medio del 23percento, rispetto agli importi riconosciuti negli anni scorsi.



L’incremento delle risorse finanziarie europee, nazionali e regionali assegnate all'Uniss a questo scopo, sono il frutto delle performance conseguite negli ultimi anni in tema di internazionalizzazione, che hanno permesso all'Ateneo di consolidarsi ai vertici della classifica nazionale ed al 41esimo posto assoluto a livello europeo tra oltre 4mila istituzioni.



In particolare, saranno avvantaggiati coloro che, attraverso l'Isee 2019, potranno dimostrare di avere un reddito familiare non superiore ai 13mila euro: le loro borse potranno raggiungere la cifra di 800euro mensili, con un sensibile aumento rispetto al passato. Ma gli importi cresceranno anche per gli altri studenti, in misura proporzionale al reddito.



A questo proposito, è molto importante che i candidati forniscano all'Ateneo, al momento della presentazione della domanda, l'Isee 2019 come illustrato negli articoli 6 e 7 del bando. Sul sito internet dell'Università di Sassari, oltre al bando, è stata pubblicata tutta la modulistica necessaria per la presentazione della candidatura, compreso il lungo elenco di sedi disponibili.