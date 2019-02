Condividi | Red 21:04 Domani, alle 20, il PalaCorbia ospiterà la sfida tra la squadra di mister Fabio Cossu e la Futsal Sassari, valida per la 16esima giornata del girone B del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5 Partita serale per la Futsal Alghero



ALGHERO – Eccezionalmente, domani, sabato 23 febbraio, la Futsal Alghero giocherà in serata e non all’orario abituale delle 16.30. Al PalaCorbia arriva la Futsal Sassari, per una sorta di testacoda, considerando che i giallorossi occupano il secondo posto ed i sassaresi l’ultimo.



Ma è anche uno scontro tra matricole, visto che entrambe sono alla prima esperienza in un campionato Figc. Per ora, nel girone B del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5, meglio la formazione algherese, che grazie alla bella vittoria della settimana scorsa sull’Arzachena ha agguantato il secondo posto solitario, scavalcando l’Audax e staccando il Budoni, entrambe sconfitte.



Match comunque da non sottovalutare per Trentadue e compagni, anche perché la Futsal Sassari si è rinforzata e ha dato segnali di ripresa nelle ultime partite. Appuntamento alle 20, al PalaCorbia, per la 16esima giornata. Dirigerà l'incontro il signor Daniele Demontis di Olbia.



