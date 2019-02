Condividi | Red 12:12 La Giunta regionale ha richiesto al Ministero delle Politiche agricole un provvedimento che riconosca il carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi che hanno colpito le campagne della Sardegna da maggio a novembre 2018 Danni agricoltura: Regione chiama Governo



CAGLIARI - La Giunta regionale ha richiesto al Ministero delle Politiche agricole un provvedimento che riconosca il carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi che hanno colpito le campagne della Sardegna da maggio a novembre 2018. Lo prevede una delibera approvata ieri (venerdì), su proposta dell’Assessorato dell’Agricoltura, nella quale si richiede anche di determinare la concessione delle provvidenze per i danni alle strutture aziendali ed alle scorte alimentari per il bestiame.



I tecnici dell'Agenzia Argea hanno già predisposto la documentazione relativa all'accertamento dei danni subiti dalle aziende agricole sarde nella prima settimana di maggio e per tutto il periodo estivo ed autunnale, in particolare ad ottobre. Per quanto riguarda il settore agricolo e zootecnico, Argea ha verificato danni alle produzioni conseguenti ad allagamenti nei campi appena seminati o destinati a fieno, nelle aree in procinto della raccolta, come nel caso degli agrumeti o delle coltivazioni ortive, danni strutturali alle serre ed anche colture in pieno campo per effetto della violenta grandinata di novembre. Inoltre, sono ingenti i danni accertati riguardanti le attività negli ovili e nelle stalle, dalla perdita di capi di bestiame al danneggiamento delle strutture.