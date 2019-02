Condividi | P.P. 12:05 F2i fa le cose in grande. Oltre alla contrattualizzazione di nuovi vettori riallaccia con gli irlandesi. All'orizzonte un sostanziale incremento di rotte low cost dalla Riviera del corallo. Ecco tutti i dettagli C´è l´accordo, gran ritorno Ryanair su Alghero



ALGHERO - La notizia era nell'aria da settimana, forse mesi. Oggi l'indiscrezione è confermata dalla Nuova Sardegna. Dopo aver salvato dal sicuro fallimento Sogeaal, sarebbe imminente l'annuncio da parte di F2i del gran ritorno dei voli low cost sul Riviera del Corallo. Ed a farla da padrone, neanche a dirlo, ci sarebbe sempre Ryanair. La compagnia irlandese che ha inaugurato proprio ad Alghero il trasporto a basso costo in Sardegna col primo collegamento su Londra nel lontano 2000.



Era il 22 giugno di diciannove anni fa, infatti, quando per la prima volta la Ryanair atterrava su uno scalo in Sardegna, direzione Alghero, proprio da Londra-Stansted. Da allora solo successi e conquiste per gli algheresi ma soprattutto per i sardi. Decine le destinazioni europee servite e milioni di passeggeri raggiunti. Fino alla terza data storica, quel 30 marzo 2009 che consacra



