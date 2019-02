Condividi | Red 17:07 La compagine algherese esordisce nella fase a orologio del massimo campionato regionale di pallacanestro femminile. Domani pomeriggio, sul parquet del PalaCorbia, arriva l´Antonianum Quartu Basket: match casalingo per la Mercede



ALGHERO – Riparte dalle mura amiche l'avventura della Mercede Alghero nel massimo campionato regionale di pallacanestro femminile. Visto il rinvio del match contro il San Salvatore Selargius di sette giorni fa, è questo l'esordio della compagine algherese nella fase a orologio.



Domani, domenica 24 febbraio, alle 16.30, arriva sul parquet del PalaCorbia l'Antonianum Quartu. Per questa sfida, coach Manuela Monticelli ha convocato Giulia Canu, Alessia Corbia, Asia Kaleva, Ivona Kozhobashiovska, Elisa Lubrano, Marianna Milia, Tijana Mitreva,Veronica Monti, capitan Marta Solinas, Carla Spiga, Giada Zidda e Giada Zinchiri.