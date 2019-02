Condividi | Red 18:13 Sono stati assegnati 620mila euro per il finanziamento dei montepremi di corse ufficiali (500mila euro) e per la realizzazione di giornate aggiuntive alla programmazione dei tre ippodromi regionali (Sassari, Chilivani e Villacidro) Comparto ippico: 1,3milioni dalla Regione



CAGLIARI - La Giunta regionale ha approvato nuovi interventi a favore del comparto ippico per un totale di 1,3milioni euro. Si tratta del Programma proposto dall’Assessorato dell’Agricoltura per l’annualità 2019 e che sarà affidato all’agenzia Agris. In particolare, sono stati assegnati 620mila euro per il finanziamento dei montepremi di corse ufficiali (500mila euro) e per la realizzazione di giornate aggiuntive alla programmazione dei tre ippodromi regionali (Sassari, Chilivani e Villacidro).



L’intervento contribuisce allo sviluppo ed alla selezione della razza Anglo araba ed Araba ed alla promozione di alcuni eventi speciali legati alla festività dei Candelieri di Sassari e di Santa Barbara a Villacidro. Nel 2019, l'obiettivo è di far svolgere in Sardegna una corsa internazionale inserita nel Campionato mediterraneo degli Arabi ed Anglo arabi, solitamente ospitata in Francia ed in Marocco. Nel Programma, sono previsti anche 160mila euro per le azioni dedicate all’allevamento ed ai raduni riservati ai puledri di due e tre anni e 57mila euro per lo sviluppo della disciplina dell’endurance.



Altri 80mila euro sono stati assegnati per gli stage formativi abbinati a concorso ed alla gara completo primo Tanca Regia. Ulteriori 12mila euro sono destinati alle gare di giovani cavalli, mentre ammontano a 220mila euro le risorse assegnate per le gare di Salto a ostacoli Jumping di Tanca Regia e del Trofeo dei Nuraghi. Interventi, infine, anche per la promozione ed il mercato (101mila euro) e per manifestazioni minori in Sardegna, servizi per le produzioni della razza Anglo araba sarda ed i circuiti dei Palii regionali (in totale, 50mila euro).