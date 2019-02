Condividi | M.P. 17:53 Domani, domenica 24 febbraio gli scout Agesci turritani vivranno a Porto Torres ThinkingDay 2019 la Giornata del Pensiero. All´ incontro parteciperanno tutti i gruppi scout presenti sul territorio Agesci: 500 scout per la Giornata del Pensiero



PORTO TORRES - Domani, domenica 24 febbraio gli scout Agesci turritani vivranno a Porto Torres la Giornata del Pensiero. All' incontro parteciperanno tutti i gruppi scout presenti sul territorio provenienti da Alghero,Sassari, Sorso e Tempio oltre al nuovo gruppo turritano che ha iniziato a svolgere attività nella parrocchia dei Santi Martiri.



Le attività inizieranno con l’accoglienza intorno alle ore 9, nel parcheggio davanti alla vecchia chiesa dello Spirito Santo. Nel corso della giornata, il gioco e la scoperta del territorio saranno gli ingredienti principali delle attività dei cinquecento partecipanti al ThinkingDay 2019. Tutto all’insegna delle parole del fondatore, “lasciamo il mondo un po' migliore di come lo abbiamo trovato”, vero testamento spirituale del fondatore del movimento scout, Lord Baden-Powell.



Il “lungo fiume azzurro” (delle uniformi Agesci) attraverserà le vie cittadine, soffermandosi in particolare sul lungomare e nel parco di san Gavino, dove si svolgeranno gran parte delle attività: giochi, scoperta di luoghi significativi della città turritana, attività con kayak e barche a remi. Nel pomeriggio, alle 15 circa, tutti i gruppi scout si riuniranno nella chiesa dello Spirito Santo, dove sarà celebrata la Santa Messa. Per il gruppo scout Agesci Porto Torres 1 sarà un ThinkingDay speciale: ricorre quest’anno il quarantesimo della fondazione dagli scout Agesci a Porto Torres. Sono diverse le iniziative, pubblicate sul sito internet del gruppo scout, che sono state previste per festeggiare un compleanno importante. PORTO TORRES - Domani, domenica 24 febbraio gli scout Agesci turritani vivranno a Porto Torres la Giornata del Pensiero. All' incontro parteciperanno tutti i gruppi scout presenti sul territorio provenienti da Alghero,Sassari, Sorso e Tempio oltre al nuovo gruppo turritano che ha iniziato a svolgere attività nella parrocchia dei Santi Martiri.Le attività inizieranno con l’accoglienza intorno alle ore 9, nel parcheggio davanti alla vecchia chiesa dello Spirito Santo. Nel corso della giornata, il gioco e la scoperta del territorio saranno gli ingredienti principali delle attività dei cinquecento partecipanti al. Tutto all’insegna delle parole del fondatore, “lasciamo il mondo un po' migliore di come lo abbiamo trovato”, vero testamento spirituale del fondatore del movimento scout, Lord Baden-Powell.Il “lungo fiume azzurro” (delle uniformi Agesci) attraverserà le vie cittadine, soffermandosi in particolare sul lungomare e nel parco di san Gavino, dove si svolgeranno gran parte delle attività: giochi, scoperta di luoghi significativi della città turritana, attività con kayak e barche a remi. Nel pomeriggio, alle 15 circa, tutti i gruppi scout si riuniranno nella chiesa dello Spirito Santo, dove sarà celebrata la Santa Messa. Per il gruppo scout Agesci Porto Torres 1 sarà un ThinkingDay speciale: ricorre quest’anno il quarantesimo della fondazione dagli scout Agesci a Porto Torres. Sono diverse le iniziative, pubblicate sul sito internet del gruppo scout, che sono state previste per festeggiare un compleanno importante.