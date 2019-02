Condividi | M.P. 0:30 All’Istituto Paglietti la cooperativa sociale Airone assieme ai dirigente della scuola Francesco Sircana hanno presentato agli studenti "Precedere - Progetto di educazione alla cittadinanza responsabile" Paglietti e Airone, progetto contro le devianze



PORTO TORRES - Nell’aula magna dell’Istituto “Mario Paglietti” la cooperativa sociale Airone assieme ai dirigente della scuola Francesco Sircana hanno presentato agli studenti "Precedere - Progetto di educazione alla cittadinanza responsabile". Un progetto finanziato dalla Regione Sardegna nell’ambito dei fondi sulla promozione della cultura della legalità tra i giovani.



L’incontro è stato aperto da Antonello Sanna presidente della società Airone e da Silvia Monti responsabile dei servizi educativi che ha illustrato le finalità del progetto per poi concludere con la dottoressa Barbara Demurtas descrivendo la tipologia degli interventi e le modalità con cui si svilupperà il progetto. Il progetto vuole promuovere la legalità e cittadinanza responsabile utilizzando un modello di prevenzione “unplugged” sperimentato in diversi paesi europei e applicato alla riduzione dei rischi derivati dall’uso di sostanze (tabacco, alcool, sostanze, dipendenze in genere).



Tra gli obiettivi da raggiungere: diminuire il rischio di comportamenti devianti; incoraggiare i ragazzi alla diffusione della cultura della legalità, del senso civico e più in generale del concetto di cittadinanza inteso come appartenenza ad una comunità; migliorare la qualità di ogni esperienza di vita e favorire condizioni di benessere per la comunità in cui si vive. Tra le finalità anche la formazione di cittadini consapevoli vocati ai valori del rispetto della solidarietà tra pari; contribuire all’acquisizione di competenze utili ai comportamenti protettivi e funzionali alla salute (protezione della salute e del sé).



I risultati dell'esperienza progettuale saranno raccontati in un evento finale di una giornata che coinvolgerà gli insegnanti, i genitori, le istituzioni, le agenzie di comunicazione locale; in questa occasione sarà presentato e distribuito in sintesi il "piano di comunicazione sociale". Il documento prevederà il concept, le parole chiave, lo slogan, il linguaggio, l'immagine coordinata e alcuni esempi di prodotti di comunicazione (materiale promozionale, grafica per ambienti web e social, breve clip video).