Alle ore 12 nelle 53 sezioni comunali, su 39366 aventi diritto al voto, nel Comune di Alghero si è recato alle urne il 17.57% degli iscritti, pari a 6916 votanti. Il dato è leggermente inferiore rispetto al Cagliaritano. Il secondo rilevamento è previsto per le ore 19. Seggi aperti fino alle ore 22 della giornata odierna.