La compagine algherese ha battuto 5-4 il Macomer nel match disputato al PalaCorbia e valido per la terza giornata di ritorno del girone B del campionato regionale di serie C2. Di Ciro D´Antonio, Gianni Salvatore ed Andrea Moro (tripletta) le reti dei padroni di casa Calcio a 5: Audax vincente in rimonta



ALGHERO – L'Audax Algherese ha battuto 5-4 in rimonta il Macomer nel match disputato al PalaCorbia e valido per la terza giornata di ritorno del girone B del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5. Di Ciro D'Antonio, Gianni Salvatore ed Andrea Moro (tripletta) le reti dei padroni di casa.



PRIMO TEMPO. Pronti via ed è la traversa a dire di no a Ciro D'Antonio. Lo stesso calciatore, al 7', porta in vantaggio i locali. Cinque minuti dopo, Antonio Mura colpisce il palo. Al 15',lo stesso Mura timbra il pari. Due minuti dopo, è Marco Obinu a portare in vantaggio gli ospiti. Al 22', Steve Delrio cerca il tap-in, ma mette alto. Quattro minuti dopo, il rilancio del portiere provoca lo sfortunato autogol di Angelo Masala, per l'1-3. Al 28', Gianni Salvatore accorcia le distanze. Prima del riposo, D'Antonio colpisce il palo su punizione.



SECONDO TEMPO. Al 45', Obinu cala il poker. Cinque minuti dopo, D'Antonio batte un tiro libero, ma il portiere si salva. Nuovo tiro libero un minuto dopo ed è Andrea Moro a battere il portiere ospite. Al 55', Moro firma il pareggio da posizione non agevole. Passano due minuti ed è ancora Moro a far esplodere il tifo di casa con la rete del 5-4. Allo scadere, Salvatore ha la palla per arrotondare il risultato, ma centra il palo su rigore.



AUDAX ALGHERESE-MACOMER 5-4:

AUDAX ALGHERESE: D'Alessandro, Moro, Santucciu, Balbina, Sanna i, Sanna a, D'Antonio, Salvatore, Delrio, Masala, Puttolu, Puledda. Allenatore Antonio Baldino.

