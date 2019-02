Condividi | A.S. 23:21 E´ l´effetto-Zedda: La Lega non sfonda, tracollo dei 5 Stelle, Pd secondo partito. Primi dati del consorzio Opinio per la Rai il candidato del centrodestra sarebbe tra il 36,5 e il 40,5% e quello del centrosinistra tra il 35 e il 39%. Desogus tra il 13,5 e il 17,5% Exit poll: Zedda tallona Solinas



CAGLIARI - Seggi chiusi in Sardegna e le sorprese non mancano. Si profila un testa a testa tra centrodestra e centrosinistra. Il Movimento Cinque stelle sarebbe, invece, in calo ma resterebbe il primo partito.



Lo spoglio ci sarà dalle 7 del mattino, negli exit poll il candidato del centrodestra Christian Solinas oscillrebbe tra il 36,5% e il 40,5% mentre Massimo Zedda del centrosinistra sarebbe tra il 35 e il 39%. Il candidato pentastellato Francesco Desogus è dato, invece, tra il 13,5 al 17,5%.



