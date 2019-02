Condividi | Red 12:42 Prevista per domani la pubblicazione dell´Avviso manifestazioni di interesse per diversi profili professionali ed apertura dei termini per le candidature on-line fino a venerdì 15 marzo Sas Domos: manifestazione d´interesse



SASSARI - Il rappresentante della società “Sas Domos” ha dato l'avvio alla pubblicazione sul sito della società dell'Avviso di manifestazione di interesse per figure professionali sanitarie, socio-sanitarie, amministrative e tecniche, che consente, da domani, martedì 26 febbraio, a venerdì 15 marzo, di inoltrare le domande di lavoro delle persone che hanno i requisiti per i diversi profili e che via via (in base ai volumi ed alle tipologie di attività che la società andrà ad espletare) avranno la possibilità di assunzione, dopo la selezione secondo le norme vigenti in materia. Le domande per la manifestazione di interesse a lavorare per la società potranno essere caricate direttamente on-line, attraverso apposita procedura informatica che guida l'utente nei passaggi necessari, secondo quanto previsto nell'Avviso ed esplicato nelle istruzioni operative che da domani saranno disponibili sul sito di Sas Domos, al quale è possibile accedere anche dal sito istituzionale dell'Ats nel link “Sas Domos”.



L'attuale raccolta delle manifestazioni di interesse è volta al più rapido avvio possibile delle attività di Sas Domos nei settori della riabilitazione, della riabilitazione psichiatrica e della neuropsichiatria. La società procederà in seguito in maniera analoga in relazione alle ulteriori attività, di cui al suo oggetto sociale autorizzate dalla Regione autonoma della Sardegna, con apposita recente deliberazione della Giunta regionale (gestione di servizi tecnico informativi per la razionalizzazione dell'offerta a livello sovra locale-gestione Cup/ticket; gestione di servizi di archivistica di deposito; gestione di attività di radiodiagnostica, con particolare riferimento alle attività di screening).



L'Avviso è rivolto alle seguenti categorie professionali, con valorizzazione delle precedenti esperienze nel settore di riferimento: medico-Neurologia; medico-Fisiatria; medico-Ortopedia; medico-Direzione sanitaria; psicologo; infermiere professionale (anche con mansioni o esperienza di coordinamento); terapista della riabilitazione (nelle diverse tipologie previste, quali ad esempio: fisioterapia, logopedia, terapia occupazionale, ecc.), anche con mansioni o esperienza di coordinamento; educatore (anche con mansioni o esperienza di coordinamento); assistente sociale (anche con mansioni o esperienza di coordinamento); animatore; operatore socio-sanitario; autista; impiegato/quadro-profilo giuridico-amministrativo; impiegato/quadro-profilo economico-finanziario. Commenti SASSARI - Il rappresentante della società “Sas Domos” ha dato l'avvio alla pubblicazione sul sito della società dell'Avviso di manifestazione di interesse per figure professionali sanitarie, socio-sanitarie, amministrative e tecniche, che consente, da domani, martedì 26 febbraio, a venerdì 15 marzo, di inoltrare le domande di lavoro delle persone che hanno i requisiti per i diversi profili e che via via (in base ai volumi ed alle tipologie di attività che la società andrà ad espletare) avranno la possibilità di assunzione, dopo la selezione secondo le norme vigenti in materia. Le domande per la manifestazione di interesse a lavorare per la società potranno essere caricate direttamente on-line, attraverso apposita procedura informatica che guida l'utente nei passaggi necessari, secondo quanto previsto nell'Avviso ed esplicato nelle istruzioni operative che da domani saranno disponibili sul sito di Sas Domos, al quale è possibile accedere anche dal sito istituzionale dell'Ats nel link “Sas Domos”.L'attuale raccolta delle manifestazioni di interesse è volta al più rapido avvio possibile delle attività di Sas Domos nei settori della riabilitazione, della riabilitazione psichiatrica e della neuropsichiatria. La società procederà in seguito in maniera analoga in relazione alle ulteriori attività, di cui al suo oggetto sociale autorizzate dalla Regione autonoma della Sardegna, con apposita recente deliberazione della Giunta regionale (gestione di servizi tecnico informativi per la razionalizzazione dell'offerta a livello sovra locale-gestione Cup/ticket; gestione di servizi di archivistica di deposito; gestione di attività di radiodiagnostica, con particolare riferimento alle attività di screening).L'Avviso è rivolto alle seguenti categorie professionali, con valorizzazione delle precedenti esperienze nel settore di riferimento: medico-Neurologia; medico-Fisiatria; medico-Ortopedia; medico-Direzione sanitaria; psicologo; infermiere professionale (anche con mansioni o esperienza di coordinamento); terapista della riabilitazione (nelle diverse tipologie previste, quali ad esempio: fisioterapia, logopedia, terapia occupazionale, ecc.), anche con mansioni o esperienza di coordinamento; educatore (anche con mansioni o esperienza di coordinamento); assistente sociale (anche con mansioni o esperienza di coordinamento); animatore; operatore socio-sanitario; autista; impiegato/quadro-profilo giuridico-amministrativo; impiegato/quadro-profilo economico-finanziario.