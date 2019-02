Condividi | S.O. 23:53 La percentuale dei votanti nei 1.840 seggi della Sardegna è del 53,75%, 1,4% in più rispetto alle elezioni del 2014 In Sardegna vota il 53,75% degli elettori



CAGLIARI - Il numero complessivo dei votanti, registrato in Sardegna alle ore 22 di oggi, alla chiusura dei seggi, su 1 milione 470mila 404 elettori (dato aggiornato ad oggi), è di 790.347. La percentuale dei votanti nei 1.840 seggi della Sardegna è del 53,75%, 1,4% in più rispetto alle elezioni del 2014. Nelle precedenti consultazioni regionali del 2014 – 1 milione 480mila 332 i sardi chiamati al voto - alle ore 22 avevano votato 774.031 elettori, ovvero il 52,28% degli aventi diritto.



Questa l’affluenza registrata nelle singole circoscrizioni:

CAGLIARI - numero votanti 273.113 (55,47%)

CARBONIA IGLESIAS: - numero votanti 60.368 (51,32%)

MEDIO CAMPIDANO: - numero votanti 45.638 (50,85%)

NUORO: - numero votanti 74.944 (53,17%)

OGLIASTRA: - numero votanti 28.655 (54,26%)

OLBIA TEMPIO: - numero votanti 69.945 (52,71%)

ORISTANO: - numero votanti 76.557 (51,26%)

