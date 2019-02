Condividi | S.O. 11:00 Spoglio a rilento, ma la tendenza regionale sembrerebbe premiare il candidato del Centrodestra Christian Solinas. Il gran risultato di Massimo Zedda si conferma però in tutti i territori. E´ ufficiale il tracollo del Movimento 5 Stelle che dimezza il 42% delle politiche Cdx su, Zedda insegue disfatta M5s



SASSARI - C'è il primo dato che emerge dalle elezioni regionali in Sardegna nonostante manchino i risultati ufficiali. E' il tracollo del Movimento 5 Stelle che dimezza i voti in poco meno di un anno. Una disfatta che rischia di avere pesantissime ripercussioni sul Governo nazionale e sull'alleanza con la Lega di Matteo Salvini che invece, seppur non sfondando, si conferma anche in Sardegna la prima forza della coalizione.



