Red 15:34 Grandi numeri anche per Raimondo Cacciotto (Futuro in Comune). Ecco i primi dati ufficiali su 38 sezioni scrutinate. VIttoria netta per il presidente Christian Solinas Il voto ad Alghero: Tedde e Pais in pole position



ALGHERO - Vittoria netta del Centrodestra e di Cristian Solinas nel comune di Alghero. Quando mancano appena undici sezioni al dato definitivo il candidato del Psd'Az Cristian Solinas si attesta al 50,68%, Massimo Zedda al 29,04% e Francesco Dosogus del Movimento 5 Stelle al 11,54%.



Le coalizioni. Centrodestra al 54,11%, Centrosinistra al 26,27% e Movimento 5 Stelle al 10,21%. Gli altri candidati non raggiungono il 5% di sbarramento.



I candidati. Il numero di preferenze (38 sez. su 53) premia Marco Tedde (Forza Italia) con 1702 voti, seguito da Michele Pais (Lega) con 1478 preferenze e Raimondo Cacciotto (Futuro in Comune) con 1447 voti.