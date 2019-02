Condividi | Red 11:16 Sabato, nell´ambito delle iniziative formative organizzate dai Comandi Barracelli di Sassari e di Alghero, si è svolto nell´Auditorium di Via Monte Grappa, nel capoluogo provinciale, il “Corso di tecniche di Polizia giudiziaria ambientale” per agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria Barracelli Alghero: corso di Polizia giudiziaria



ALGHERO – Sabato, nell'ambito delle iniziative formative organizzate dai Comandi Barracelli di Sassari e di Alghero, si è svolto nell'Auditorium di Via Monte Grappa, nel capoluogo provinciale, il “Corso di tecniche di Polizia giudiziaria ambientale” per agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria. All'evento formativo erano presenti circa 250 persone, tra ufficiali, sottufficiali ed agenti di numerosi Comandi Barracelli della Sardegna, oltre alla partecipazione di altre forze di polizia e dell'Assessorato provinciale all'Ambiente, che ha patrocinato l'evento formativo mettendo a disposizione i locali.



Il corso è stato organizzato con la società di consulenze ambientali Ambienterosa, con la docenza di Rosa Bertuzzi, già comandante di Polizia locale e pubblico ministero onorario, oltre ad essere autrice di numerosissime pubblicazioni in materia di polizia ambientale. Nelle sette ore formative, sono stati affrontati il ruolo e le competenze dell'agente e dell'ufficiale di Polizia giudiziaria, le procedure operative per una corretta contestazione degli illeciti amministrativi e penali e l'estinzione di alcuni reati contravvenzionali introdotti dalla Legge 68/2015.



«Siamo particolarmente orgogliosi di aver organizzato un evento a carattere regionale, che ha lasciato tutti i partecipanti entusiasti della formazione ricevuta. Ci siamo ripromessi di organizzare altri attività formative durante l'intero 2019 per fornire al nostro personale un'elevato livello di conoscenze teorico pratiche così da operare in maniera sempre più professionale durante le attività di Polizia locale, urbana e rurale».



